Коронавирус в Орле, новости на 27 августа: заболело еще 97 человек

Статистику по коронавирусу представил федеральный оперштаб Фото: Архив "КП"

В Орловской области на 27 августа подтвердилось еще 97 случаев заболевания коронавирусом. Статистику представил федеральный оперативный штаб.

Ковид подтвердился у 97 орловцев за минувшие сутки, а количество случаев заражения за все время наблюдения составляет 42 846.

Выздоровело и закрыло больничный за последний день еще 70 жителей Орловской области, в общей сложности насчитывается 39 788 случаев выздоровелния.

Оперативный штаб сообщил и о новых смертях: в Орловской области умерло еще 3 пациентов, болевших ковидом.

Как уже сообщала "КП", в регионе растет число случаев заражения новыми штаммами ковида. 46 человек заболело "индийским" штаммом и еще 4 "британским".