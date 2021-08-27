Коронавирус в Орле, новости на 27 августа: заболело еще 97 человек

Статистику по коронавирусу представил федеральный оперштаб
Фото: Архив "КП"
В Орловской области на 27 августа подтвердилось еще 97 случаев заболевания коронавирусом. Статистику представил федеральный оперативный штаб.
Ковид подтвердился у 97 орловцев за минувшие сутки, а количество случаев заражения за все время наблюдения составляет 42 846.
Выздоровело и закрыло больничный за последний день еще 70 жителей Орловской области, в общей сложности насчитывается 39 788 случаев выздоровелния.
Оперативный штаб сообщил и о новых смертях: в Орловской области умерло еще 3 пациентов, болевших ковидом.
Как уже сообщала "КП", в регионе растет число случаев заражения новыми штаммами ковида. 46 человек заболело "индийским" штаммом и еще 4 "британским".