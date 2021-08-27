Два молодых орловца попали в больницу после пожара в гараже на Линейной

Два парня серьезно пострадали при пожаре в гараже Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В гаражном кооперативе на Линейной улице Орла произошел серьезный пожар, в котором пострадали два молодых человека. Причиной возгорания стало нарушение техники безопасности при сварке.

Все случилось вечером 26 августа в гаражном кооперативе "Автолюбитель". В МЧС очевидцы позвонили около девяти часов: полыхал гараж и стоявшая в нем машина. Пожарные прибыли на место ЧП, постройка горел открытым пламенем, горел автомобиль, стоящие рядом строения и автомобили оказались также под угрозой возгорания.

- В результате пожара гараж выгорел изнутри, сгорел стоящий в гараже автомобиль "Рено Симбол". В пожаре пострадали двое мужчин 20 лет и 21 года, которые были госпитализированы в областную клиническую больницу. Пожарными были спасены смежные гаражи и автомобиль "Дэу", -рассказали о последствиях происшествия "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.