В «Россети Центр Орелэнерго» построили новый тренировочный полигон

Здесь в условиях, приближенных к реалиям производственной деятельности, работники «Орелэнерго» оттачивают навыки безопасной эксплуатации распредсетей, оперативных переключений, реконструкции и замены элементов высоковольтных установок, а также допуск к работам в электроустановках.

Систематические тренировки проходят как оперативно-выездные бригады, так и специалисты распредсетей, службы подстанций и линий электропередачи районов электрических сетей «Орелэнерго». Повышение квалификации и личной ответственности персонала дают возможность оперативно выявлять технологические нарушения в сетях, устранять причину в сжатые сроки, обеспечивая при этом безопасное проведение работ.

В качестве тренировочных снарядов используется оборудование, с которым ежедневно работают энергетики: трансформаторные подстанции, воздушные и кабельные линии различного класса напряжения, разъединители, реклоузеры и переключатели. Оснащение полигона и благоустройство территории выполнены сотрудниками Ливенского РЭС.

«Полигон Ливенского РЭС – самая современная и укомплектованная тренировочная площадка для энергетиков в Орловской области на сегодняшний день. Использование прогрессивных технологий и методов ремонта позволяют расширить возможности профессиональной подготовки персонала в соответствии с высокими требованиями компании», – отметил директор «Россети Центр Орелэнерго» Сергей Алешин.