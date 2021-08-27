Двое подростков угодили в ДТП Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области двое подростков разбились на мотоцикле. 14-летний лихач без водительских прав и его пассажирка госпитализированы.

ДТП случилось в Троснянском районе вечером 26 августа, подробности озвучили в Госавтоинспекции. Было начало девятого, юноша вел мопед по проселочной дороге «Глазуновка-Тросна-Тагино-Подолянь». На обочине стоял мотоблок, молодой водитель не смог совладать с дорожной ситуацией и протаранил его.

В результате ДТП водитель мотоцикла и его пассажир, 14-летняя девочка, получили травмы, госпитализированы, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.