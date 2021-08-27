В орловской глубинке 88-летняя пенсионерка погибла при пожаре

Пожилая женщина погибла в пожаре Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Залегощенском районе Орловской области 88-летняя пенсионерка погибла при пожаре в жилом доме. К месту трагического ЧП пожарным пришлось добираться больше 30 километров.

Очевидцы сообщили о том, что в деревне Федоровка горит дом, в начале седьмого утра 26 августа. К месту ЧП были направлены спасатели из двух пожарных частей, медики, отряд пожарных-добровольцев. Когда помощь прибыла, уже горела кровля, сам дом полыхал изнутри,а огонь вот-вот грозил распространиться на соседние постройки. Пламя быстро усмирили, но жертв избежать не удалось.

- К сожалению, при разборке конструкций было обнаружено тело 88-летней женщины. В результате пожара дом выгорел изнутри на 63 квадратных метрах. Причины пожара выясняют специалисты, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.