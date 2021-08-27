27 августа прививку от ковида можно сделать в Советском районе Орла

27 августа продолжают работу мобильные пункты вакцинации Фото: Архив "КП"

Сегодня жители Орла снова смогут привить от коронавируса в мобильном пункте вакцинации. Медицинский кабинет на колесах 27 августа работает в Советском районе города.

С 12 до 19 часов медики примут орловцев в пункте вакцинации у торгового центра" Водолей", на Тургенева, 42.

С собой нужно взять документы: паспорт, полис и СНИЛС. Перед прививкой врач осмотрит и проведет консультацию. Проводится вакцинация в порядке живой очереди.

По последним данным регионального депздрава, прививки в Орловской области сделало около 174 тысяч человек. Для выработки коллективного иммунитета эта цифра должна равняться 350 тысячам.