В Орле рядом с парками чаще стали замечать автохамов

В Орле с открытием парка Победы и ремонтом детского парка все больше орловцев тянется в центр города. Многие приезжают на машинах, находятся и автохамы не гнушающиеся припарковаться на тротуаре или газоне. В ГИБДД нарушителям напомнили о последствиях такой парковки.

Ставить свое авто на газоне, пешеходной дорожке или спортплощадке (бывают и такие случаи) запрещает региональное законодательство. Полиция фиксирует подобные нарушения и направляет их в администрацию, водителей - хамов наказывают по закону «Об ответственности за административные правонарушения».

- Сотрудники ГИБДД на постоянной основе выезжают на данные территориальные участки, а также на постоянной основе производят мониторинг сети интернет и по всем соответствующим публикациям проводят проверочные мероприятия, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.