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Общество27 августа 2021 8:48

В Орловской области становится все больше больных мутировавшим коронавирусом

"Индийским" и "британским" штаммами заразилось уже 50 человек
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Орловцы стали чаще заражаться мутировавшим ковидом

Орловцы стали чаще заражаться мутировавшим ковидом

Фото: Архив "КП"

В Орловской области растет число заболевших мутировавшим коронавирусом. "Индийским" и "британским" штаммом заразилось уже 50 человек.

Об этом рассказал на заседании оперативного штаба, которое состоялось 26 августа, Александр Румянцев, глава регионального Роспотребнадзора. Больше всего в области выявлено случаев заражения "индийским" штаммом коронавируса - его подхватило 46 орловцев. Еще 4 человека заболели "британским" ковидом.

При этом число новых зараженных серьезно выросло буквально за неделю

- На предыдущей неделе количество заболевших "индийским" штаммом составляло 29 человек, - отметил Александр Румянцев.

Как ранее отметил губернатор Андрей Клычков, к середине сентября в регионе не исключен новый всплеск заражаемости коронавирусом. На данный момент ежедневно в Орловской области регистрируется примерно по сотне новых заболевших ковидом. Все связанные с пандемией ограничения продлены до конца сентября 2021 года.