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Здоровье26 августа 2021 16:20

В Орловской области полностью привились от ковид почти 174 тысяч человек

Сейчас в регионе вакцинация идет тремя препаратами
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орловской области полностью привились от ковид почти 174 тысяч человек

В Орловской области полностью привились от ковид почти 174 тысяч человек

Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжается вакцинация от коронавируса. Как обстоит с ней ситуация обсуждали сегодня, 26 августа, на еженедельном заседании регионального оперштаба.

Согласно озвученным данным, полностью привились от ковида почти 174 тысяч жителей Орловской области. При этом еще 208 792 человек получили первую дозу вакцины и теперь ждут вторую.

Сейчас в регионе делают прививки тремя видами вакцин - «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона». Вакцины «КовиВак» пока нет, остальные имеется в достаточном количестве.

- Количество свободных слотов под запись на вакцинацию составляет 5 208, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.