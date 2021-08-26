В Троснянском районе построили спортплощадку за 6,5 миллионов

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В Троснянском районе Орловской области открылась новая спортплощадка за 6,5 миллионов рублей. Местные жители смогут заниматься здесь разными видами спорта: баскетболом, футболом, хоккеем, теннисом, упражняться на тренажерах.

Эта многофункциональная площадка на территории района стала уже седьмой. А в целом в регионе за последние три года начали работу 13 подобных спортплощадок.

- В пяти районах области в рамках проекта завершается устройство универсальных спортивных площадок. До 2023 года в каждом муниципальном образовании установим площадки комплекса ГТО, - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.