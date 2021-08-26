В Орловской области из запланированных 130 крыш отремонтировано 29

Ремонт крыш продолжается в Орловской области Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области идет капремонт многоэтажек. Всего в 2021 году, по планам, в регионе должны привести в порядок 248 многоквартирных жилых домов, отремонтировать 130 крыш и заменить 127 лифтов.

Цифры озвучил глава местного фонда капремонта Владислав Басалаев, а заодно и рассказал о том, как продвигается работа. К данному момент из 130 крыш отремонтировано 29, еще в 77 домах строители продолжают трудиться.

- Также на части объектов ведутся подготовительные процедуры, в том числе размещение аукционов по отбору подрядных организаций для проведения работ, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.

Лифты в этом году подлежат замене в 19 многоэтажках города Орла, 10 во Мценске и 3 в Ливнах.