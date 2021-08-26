Осенью в Орле планируют провести кинофестиваль «Отцы и дети-2021»

Грядущей осенью жителей Орла ждет культурное событие, уже успевшее стать традицией. С 22 по 28 ноября состоится Седьмой Международный кинофестиваль «ОТЦЫ и ДЕТИ».

В этом году фестиваль авторского кино посвятят Году науки и технологий в России, а также190-летию писателя Николая Лескова. В событие примут участие как профессиональные кинематографисты, так и студенты профильных вузов, воспитанники творческих объединений.

В рамках фестиваля пройдет конкурс по девяти номинациям. Жюри выберет лучшие анимационные, документальные, игровые полнометражный и короткометражные фильмы, а также экранизацию произведений орловских писателей и лучший литературный телевизионный проект.

- Цель кинофестиваля - сохранение лучших традиций национальной культуры и кино через преемственность поколений. А также популяризация русской классической, лучших образцов современной литературы и русского языка средствами кино и телевидения, - сообщают организаторы кинофестиваля.

Подробности предстоящего события можно узнать на официальном сайте проекта.