Орловцу грозит 13 лет тюрьмы за расправу над возлюбленной

В Орле рассматривают в суде уголовное о жестоком убийстве на почве ревности. На скамье подсудимых оказался горожанин, забивший до смерти свою возлюбленную.

Согласно установленным данным, мужчина был пьян. Конфликт между парой разгорелся днем. Сначала произошла словесная перепалка, но вскоре она переросла в избиение. Орловец пустил в ход кулаки и нанес женщине не менее 60 ударов. От побоев она скончалась на месте.

- С учетом исследованных в ходе судебного заседания доказательств, а также учитывая данные о личности злоумышленника, гособвинитель попросил суд признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

По уголовному делу предстоит вынесение приговора судом.