Еще 60 домов в Орловской области включили в программу расселения

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орловской области в программу расселения включили еще 60 аварийных домов. Это строения, признанные аварийными на 1 января 2021 года.

Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков в прямом эфире накануне, 25 августа. Глава области отметил, что в рамках новой программы в регионе переселят в новые квартиры еще около 2,2 тысяч человек.

- Убежден, под это решение Президента регион получит дополнительное финансирование, что позволит эффективно решить актуальную проблему переселения граждан из аварийного жилого фонда, - сказал Клычков.