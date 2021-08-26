Орловец украл у пенсионерки из Долгого сбережения, оставленные на столе Фото: Архив "КП"

В поселке Долгое 32-летний орловец оставил пенсионерку без сбережений. Однако 69-летняя женщина узнала о происшествия уже от сотрудников полиции. Участковые установили воришку во время проверки оперативной информации.

Как выяснилось, похититель проник в дом пенсионерки через открытую дверь и увидев деньги, лежащие на столе, забрал их. Узнав о краже, женщина написала заявление в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». В настоящее время мужчина допрошен в качестве подозреваемого. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.