Орловец украл у пенсионерки из Долгого сбережения, оставленные на столе
Фото: Архив "КП"
В поселке Долгое 32-летний орловец оставил пенсионерку без сбережений. Однако 69-летняя женщина узнала о происшествия уже от сотрудников полиции. Участковые установили воришку во время проверки оперативной информации.
Как выяснилось, похититель проник в дом пенсионерки через открытую дверь и увидев деньги, лежащие на столе, забрал их. Узнав о краже, женщина написала заявление в полицию.
- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». В настоящее время мужчина допрошен в качестве подозреваемого. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.