Энергоотряд «Сетевик» завершил работу на объектах «Орелэнерго»

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В состав отряда традиционно вошли учащиеся профильных специальностей высших учебных заведений – 16 студентов Орловского государственного аграрного университета имени Н.В. Парахина и Орловского государственного университета им. И.С Тургенева.

В нынешнем году команду возглавил молодой ученый Александр Лансберг. Его проект был признан лучшим при решении кейсов, представленных ПАО «Россети» на конкурсе «Профстажировка 2.0». Благодаря победе в конкурсе третьекурсник получил возможность пройти стажировку в «Орелэнерго» по индивидуальной программе. Юношу приняли в качестве сотрудника в управление технологического развития и цифровизации, где под началом кураторов «Россети Центр» Сергея Новикова и Сергея Саенко, он разрабатывал интеллектуальные системы для электрических сетей.

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По словам Александра, возможность поработать в крупнейшей энергокомпании региона и проявить себя в условиях производства – лучшая мотивация для дальнейшего обучения и профессионального роста.

Под руководством не менее опытных наставников студенты трудились в Орловском, Мценском, Кромском, Верховском и Глазуновском районах электрических сетей. Начинающие энергетики выполняли плановые осмотры трансформаторных подстанций, обходы линий электропередачи, снятие показаний приборов учета электроэнергии, уборку порубочных остатков при расчистке просек воздушных линий 0.4-10 кВ. До начала работ ребята сдали экзамен на получение второй группы электробезопасности, прошли инструктаж по охране труда, получили спецодежду и средства индивидуальной защиты.

В свободное время, ребята активно участвовали в корпоративных мероприятиях. Они посетили один из самых высокотехнологичных энергообъектов города Орла – подстанцию «Западная». Командир отряда Александр Лансберг принял участие в форуме сообществ молодых специалистов «Форсаж 2021» в Калужской области. Он представлял проект по разработке и реализации интеллектуальных электрических сетей, который высоко оценило экспертное сообщество форума.

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«Подготовка к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок – сложный период, когда от качества проведенных работ зависит надежность работы электросетевого комплекса всего региона. Дополнительная помощь энергоотряда – ценный ресурс, благодаря которому можно эффективно перераспределить силы и выполнить больший объем работ. Радует, что ребята ответственно относятся к работе, проявляют заинтересованность, стремятся стать настоящими профессионалами», – отметил главный инженер Орловского РЭС Валерий Гальцев.