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Общество26 августа 2021 12:34

На железнодорожном вокзале Орла распылили обеззараживающее средство

Территорию продезинфицировали спасатели
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Железнодорожный вокзал продезинфицировали

Железнодорожный вокзал продезинфицировали

Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Железнодорожный вокзал Орла снова продезинфицировали. Специальными средствами обработали помещения, лестницы, кабинеты.

Дезинфекция общественных мест в Орле и области началась с приходом пандемии. С тех пор спасатели распыляют специальные средства через промежутки времени. В МЧС поясняют: это нужно для обеспечения безопасности и сохранения здоровья людей.

- Для обработки применяются специальные средства, безопасные для животных и людей, - сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Дезинфекция различных объектов продолжится.