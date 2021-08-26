На железнодорожном вокзале Орла распылили обеззараживающее средство

Железнодорожный вокзал продезинфицировали Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Железнодорожный вокзал Орла снова продезинфицировали. Специальными средствами обработали помещения, лестницы, кабинеты.

Дезинфекция общественных мест в Орле и области началась с приходом пандемии. С тех пор спасатели распыляют специальные средства через промежутки времени. В МЧС поясняют: это нужно для обеспечения безопасности и сохранения здоровья людей.

- Для обработки применяются специальные средства, безопасные для животных и людей, - сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Дезинфекция различных объектов продолжится.