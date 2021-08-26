Коронавирус в Орловской области на 26 августа 2021: заболели 95, умерли двое

Коронавирус в Орловской области на 26 августа 2021 Фото: Архив "КП"

В Орловской области подтвердилось еще 95 случаев заражения коронавирусом. Такие данные сегодня, 26 августа 2021, опубликовал федеральный оперативный штаб.

За весь период пандемии число заразившихся достигло 42 749 человек. Из них 39 718 уже смогли справиться с заболеванием. Однако регионе по-прежнему новых заболевших больше, чем выздоровевших. Накануне из стационаров и амбулаторного лечения выписался только 61 орловец.

При этом число смертей продолжает расти. Федеральный оперштаб сообщил, что скончались еще двое пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией. Таким образом, пандемия унесла жизни уже 929 жителей орловской области.