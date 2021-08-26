Поиск пропавшей в июне Вики Гнедовой продолжается в Орловской области

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В Орловской области больше двух месяцев продолжается поиск пропавшей школьницы Вики Гнедовой. Девочка ушла из дома 18 июня 2021 года, с тех пор о ее месте нахождения ничего не известно.

Вика покинула свой дом в селе Казарь Залегощенского района между 15.00 и 19.00 и пропала. Сотни километров лесов, полей прочесали волонтеры и сотрудники профильных ведомств, водолазы исследовали реки. Но следов третьеклассницы так и не было обнаружено. Однако поиск не остановлен. Всем, кто знает что-либо о возможном месте нахождения Виктории обещают вознаграждение в 500 тысяч рублей.

Приметы девочки такие: рост 140-145 см., среднего телосложения, лицо круглое, глаза голубые, волосы светлые длинные, шрам белого цвета около 2 см в области колена, на спине между лопаток родинка.

Всех, у кого есть информацию о месте пребывания Вики или другая связанная с ее исчезновением информация, полицейские просят сообщать по телефону 02 (с мобильного 102) или 8 (4862) 43-32-32 (Дежурная часть УМВД).