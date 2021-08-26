Орловцы получили 16 миллионов рублей пенсионных накоплений умерших родственников Фото: Архив "КП"

Жители Орловской области за семь месяцев 2021 года получили 16 миллионов рублей пенсионных накоплений своих умерших родственников. Выплаты предоставили 677 правопреемникам - дети, супруги, родители, братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.

Родственники имеют право получить выплаты, если родной человек не дожил до назначения ему накопительной пенсии.

- Для получения средств пенсионных накоплений правопреемники подают заявление в территориальный орган ПФР в течение 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица. При этом если указанный срок пропущен, его можно восстановить в судебном порядке, - сообщает пресс-служба отделение Пенсионного фонда РФ по Орловской области.

Чтобы получить пенсионные накопления родственникам нужно собрать пакет документов: документы, подтверждающие родственные отношения с умершим, свидетельство о смерти, СНИЛС, реквизиты для перечисления денежных средств и, конечно, паспорт.

Решение о выплате принимается в течение седьмого месяца со дня смерти.