Музеи Орла 1 сентября примут школьников и учителей бесплатно

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Орловский краеведческий музей и его филиалы 1 сентября примут гостей бесплатно. В День знаний в них пройдет день открытых дверей для школьников и педагогов.

В первый учебный день сотрудники музеев организуют тематические мероприятия для учеников и учителей. Подобное мероприятие - уже традиция, однако в 2021 году день открытых дверей пройдет с оглядкой на ограничения по ковиду.

- В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в этом году мы приглашаем учащихся и преподавателей школ города Орла посетить экспозиции и выставки музеев (без экскурсионного обслуживания) с 10-00 до 17-00. В музее соблюдается масочный режим, - сообщили в Орловском краеведческом музее.

Посетить можно сам краведческий музей, дом-музей Русанова, а также военно-исторический музей.