В Орле дело о серьезном ДТП с участием малолетнего ребенка передали в суд

В аварии пострадал маленький ребенок. Фото: СУ СК России по Орловской области

В Орле передали в суд уголовное дело о серьезном ДТП в Заводском районе города. Произошло оно 15 июня 2021 года на пересечении улиц Розы Люксембург и Гагарина. Тогда в аварии пострадал малолетний ребенок.

На водителя «ВАЗа», спровоцировавшего аварию, сразу после происшествия завели уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Следователи установили, что мужчина поворачивал налево с улицы Розы Люксембург на Гагарина, не убедившись в безопасности маневра. Он не уступил дорогу ехавшей прямо со встречного направления легковушке. В итоге произошло столкновение и получил тяжелый вред здоровью малыш, находившейся в автокресле.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.