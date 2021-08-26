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Недвижимость26 августа 2021 10:53

В Орле несколько домов остались без воды и электричества 26 августа

Публикуем список адресов, попавших в зону отключения
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Несколько домов в Орле остались без воды и электричества

Несколько домов в Орле остались без воды и электричества

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле в четверг, 26 августа, ряд домов остался без воды и электричества. Публикуем список адресов, попавших в зону временного отключения.

Как сообщили в мэрии, холодной воды не будет с 9.00 до 16.00 в доме №41а по Раздольной. Причина - врезка водопроводной сети.

Электричество из-за профилактических работ отключили с 9.00 до 12.00 по адресу улица Ливенская, 33. А с 14.00 до 17.00 не будет электроэнергии в домах по улице Пушкина №7 и 7а, Московской, 24 и 24а, а также на площади Мира, 4.