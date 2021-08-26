Орловским пенсионерам предлагают поучаствовать в фотоконкурсе

В Орловской области стартовал фотоконкурс среди пенсионеров «Я вижу мир таким». Авторы самых ярких и запоминающихся снимком получат почетные грамоты и призы.

К участию в конкурсе приглашают мужчин от 60 лет и женщины от 55 лет. При этом тематика работ никак не ограничивается. Главное успеть прислать их организаторам конкурса до 11 октября 2021.

Заявки и сами фотоработы принимаются по электронной почте yurkovav@067.pfr.ru или в Отделении Пенсионного фонда РФ по Орловской области (Орел, Комсомольская улица, дом №108). Кроме того, распечатанные фотографии можно подать на конкурс через центры социального обслуживания населения.

- В каждой номинации присуждается три призовых места. Участники, занявшие по итогам Фотоконкурса I, II, III места в каждой номинации, награждаются дипломами и памятными призами. Оргкомитет оставляет за собой право на дополнительное поощрение участников Фотоконкурса, - сообщает пресс-служба Департамента соцзащиты Орловской области.

Итоги фотоконкурса и награждение победителей состоятся в ноябре 2021 года.

С положением конкурса можно познакомиться здесь.