Проверка школьных автобусов продолжается в Орловской области

Проверка школьных автобусов идет перед началом учебного года Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В Орловской области продолжается проверка школьных автобусов перед началом нового учебного года. Полицейские инспектируют техническое состояние транспорта, а также проверяют дороги, по которым детей повезут в школы.

На днях сотрудники ГИБДД удостоверились в исправности автобусов Урицкого района. Осмотр провел начальник местного отдела ГАИ.

- При обследовании особое внимание полицейских было обращено на техническое состояние автотранспорта, наличие предусмотренной законодательством документации. В ходе проведения осмотра школьных автобусов существенных недостатков сотрудники ГИБДД не выявили, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Напомним, что 1 сентября полицейские возьмут под охраны школы региона до конца линеек. А сотрудники Госавтоинспекции с 1 по 10 число будут ежедневно дежурить у переходов, расположенных рядом с учебными заведениями.