Пункт вакцинация будет работать на автовокзале Орла 26 августа

Мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Орле Фото: Архив "КП"

В четверг, 26 августа, в Орле продолжают работу мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Мобильные прививочные кабинеты сегодня заработают в Заводском и Северном районе города.

С 12.00 до 19.00 орловцы смогут вакцинироваться прямо на автовокзале. Бригада медиков будет работать на втором этаже здания.

Кроме того, еще один мобильный пункт вакцинации уже по традиции разместится возле ТЦ «Европа» на Металлургов 17/1.

Предварительная запись на вакцинацию не нужна, главное не забыть с собой документы – СНИЛС, паспорт, медицинский полис. Перед прививкой пациентов ждет осмотр врача.

График работы мобильных ФАПов на неделю смотреть здесь.