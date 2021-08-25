В Орле вакцинировались от ковид и имеют антитела почти 74% педагогов

В Орле прошел большой педагогический совет. Фото: пресс-служба администрации города

Сегодня, 25 августа, в администрации Орла прошел большой педагогический совет. Одним из главных вопросов на повестке дня накануне нового учебного года стала вакцинация работников образования.

Согласно озвученным данным, на 24 августа в Орле вакцинацию прошли 73,93% педагогов (5 682 человека). Всего же в городских учреждениях образования работает 7 686 человек.

- Из 7 686 человек полностью завершили вакцинацию 3 709 человек, 1 973 педработников имеют антитела или медицинские противопоказания, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Как подчеркнул мэр Юрий Парахин, ко Дню знаний необходимо достичь показателя в 100%.

- Это вопрос здоровья детей в первую очередь. Наша задача – не допустить массового закрытия учреждений образования на карантин, - подчеркнул глава городской администрации.