В Орловскую область прибыла партия в 4800 доз вакцины «Спутник V»

Сегодня, 25 августа, в Орловскую область прибыла очередная партия вакцины от коронавируса. Сейчас препарат распределяют по медицинским организациям и вскоре времени от поступит в пункты вакцинации.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Орловской области проводится в 28 медицинских организациях в 39 пунктах. Кроме того, продолжают работу 32 мобильные бригады.

Отметим, по данным на 25 августа, в регионе вакцинировалось 35,28% взрослого населения без учета переболевших. «Спутником V» первый этап вакцинации прошли 185 119 орловцев. 160 835 человек завершили вакцинацию.

- Записаться на вакцинацию можно с помощью портала Госуслуг, на официальном сайте Департамента здравоохранения в разделе «Электронная регистратура», по многоканальному телефону 122 и по телефону «горячей линии» (4862) 40-20-56. Также можно вакцинироваться без записи в мобильных прививочных пунктах, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.