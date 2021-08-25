В сентябре у переходов рядом со школами Орла будет дежурить ГИБДД

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В сентябре, с началом нового учебного года, у переходов вблизи школ будут дежурить сотрудники ГИБДД. Об этом на сегодняшней, 25 августа, пресс-конференции рассказал Александр Жуков, начальник отдела организации деятельности участковых и ПДН регионального УМВД.

- С 1 по 10 сентября на всех перекрестках и переходах вблизи школ будут дежурить сотрудники Госавтоинспекции. Также планируется, что полицейские проведут уроки безопасности со школьниками, - рассказал Жуков.

Как уже сообщала "КП" полицейские в целом будет нести усиленное дежурство 1 сентября. Перед линейками все школы еще раз проверят с собаками. Будет дежурить полиция в День знаний и в местах массового отдыха школьников и студентов.