Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 августа 2021 16:01

В сентябре у переходов рядом со школами Орла будет дежурить ГИБДД

Сотрудники ГАИ также проведут со школьниками уроки безопасности
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В сентябре, с началом нового учебного года, у переходов вблизи школ будут дежурить сотрудники ГИБДД. Об этом на сегодняшней, 25 августа, пресс-конференции рассказал Александр Жуков, начальник отдела организации деятельности участковых и ПДН регионального УМВД.

- С 1 по 10 сентября на всех перекрестках и переходах вблизи школ будут дежурить сотрудники Госавтоинспекции. Также планируется, что полицейские проведут уроки безопасности со школьниками, - рассказал Жуков.

Как уже сообщала "КП" полицейские в целом будет нести усиленное дежурство 1 сентября. Перед линейками все школы еще раз проверят с собаками. Будет дежурить полиция в День знаний и в местах массового отдыха школьников и студентов.