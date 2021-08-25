Орловец Юрий Ноздрунов одержал первую победу на Паралимпиаде в Токио. Фото: Правительство Орловской области

Орловец Юрий Ноздрунов одержал первую победу на Паралимпиаде в Токио. На соревнованиях по настольному теннису обыграл украинского спортсмена Льва Каца со счетом 3:2.

Завтра, 26 августа, орловец сразится с британцем Эшли Фэйси. В финале группового этапа Юрию Ноздрунову предстоит сыграть с японцем Койо Ивабучи.

- Юрий Ноздрунов стал единственным представителем Орловской области на Паралимписких играх. Он мастер спорта международного класса. Наш земляк является неоднократным призером чемпионатов мира и Европы, победителем чемпионатов России. Его дебют на Паралимпиаде состоялся еще в Лондоне в 2012 году, - сообщает пресс-служба Управления физической культуры и спорта Орловской области.