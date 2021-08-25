Завтра, 26 августа, под Орлом на день закроют железнодорожный переезд. Причиной станет плановый ремонт переездного настила. Его вскроют на 402 километре пк 6 перегона Орел-Становой Колодезъ.

Полное закрытие переезда произойдет в шесть часов утра 26 августа. С этого времени транспорт будут пропускать на другом участке - железнодорожном переезде на 398 километре пк 3 перегона Орел-Становой Колодезъ.

Как сообщает пресс-служба администрации Орловского района, переезд на 402 километре будет закрыт до 17.00.