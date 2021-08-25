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Общество25 августа 2021 13:19

В Орле дали горячую воду после двухнедельного отключения

Гидравлические испытание тепловых сетей окончены
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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В дома орловцев вернулась горячая вода

В дома орловцев вернулась горячая вода

Фото: Архив "КП"

В Орле дали горячую воду после двухнедельного отключения. Обходились водонагревателями и, по старинке, кастрюлями горожане с 10 по 24 августа.

Ежегодные гидравлические испытания теплосетей проходили две недели. Как сообщили в ПАО "Квадра", сегодня возобновлена подача горячей воды потребителям.

- Теплоноситель подан в магистральные, распределительные и квартальные сети в зоне нашей ответственности. Непосредственное подключение многоквартирных домов к системе горячего водоснабжения, а также наладку параметров горячей воды во внутридомовых коммуникациях осуществляют управляющие жилищные организации, - пояснили в ПАО "Квадра".

Орловцам, в чьих квартирах вода не нагреется, необходимо обращаться в управляющую компанию.