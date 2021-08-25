В Орле водитель «КИА» получила травмы в столкновении с другим «КИА»

Две иномарки "КИА" столкнулись в Орле Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ДТП с участием двух автомобилей марки «КИА» произошло в Орле во вторник, 24 августа. Иномарки не смогли разъехаться в Советском районе города, есть пострадавшая.

Автомобильная авария случилась на Октябрьской улице около двух часов дня. Ситуацию обрисовали в ГИБДД. 25-летний водитель машины «Киа Рио» ехал по Октябрьской со стороны Пионерской улицы в направлении Красноармейской. Он стал поворачивать налево в районе памятника жертвам радиационных катастроф. При этом молодой человек не пропустил двигавшуюся во встречном направлении малолитражку «Киа Пиканто». Автомобили столкнулись.

- В результате ДТП 24-летняя водитель автомобиля «Киа Пиканто» получила телесные повреждения, отпущена, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.