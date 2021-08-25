В Орле ремонт двора дома №16 на Силикатной улице не прошел приемку. Фото: пресс-служба администрация города

В Орле продолжается приемка дворов, которые планировалось отремонтировать в 2021 году. В списке 42 дворовые территории, пока готовы 75% объектов.

Не везде приемка проходит без нареканий. Так, двор дома №16 по Силикатной улице. Здесь подрядчик, которому доверили благоустройство, перестарался и в итоге в одном из подъездов теперь не закрывается дверь.

Такая ситуация сложилась из-за лишнего уложенного порожка. Комиссия потребовала подрядчика устранить этот недочет.

В Орле ремонт двора дома №16 на Силикатной улице не прошел приемку. Фото: пресс-служба администрация города

- Когда исправит, двор будет принят, — пояснил Олег Минкин, первый заместитель мэра Орла.

Возникли нарекания и к работе управляющей компании, обслуживающей дом №16. Здесь и сгнившие парадные двери, и нехватка козырьков над подъездами.

- Представителю управляющей компании на месте было поручено проработать вопрос установки козырьков над входом в подъезды, которые после дождей и снегопадов попросту окажутся затопленными; - отметил Олег Минкин.