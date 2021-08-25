Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье25 августа 2021 12:03

Коронавирус в Орловской области на 25 августа: заболели 96, умерли трое

Число смертей от коронавируса достигло в регионе 927
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Коронавирус в Орловской области на 25 августа 2021

Коронавирус в Орловской области на 25 августа 2021

Фото: Архив "КП"

В Орловской области было зафиксировали еще 96 случаев заражения коронавирус. Такие данные на 25 августа 2021 года опубликовал федеральный оперштаб.

За весь период пандемии в регионе заразились 42 654 человека, из них 39 675 смогли справиться с заболеванием. Накануне из стационаров и с амбулаторного лечения выписались 64 орловца.

Однако продолжает расти смертность. Оперштаб подтвердил, что скончались еще три пациента с диагностированным коронавирусом. Таким образом, пандемия унесла жизни 927 жителей Орловской области.