Орловские школы 1 сентября возьмут под охрану полицейские

В день знаний орловские полицейские усилятся Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области все школы 1 сентября до конца праздничных линеек будут под охраной полиции. Об этом сегодня, 25 августа, на пресс-конференции сообщил Александр Жуков, начальник отдела организации деятельности участковых и ПДН регионального УМВД.

Перед Днем знаний все учебные учреждения региона (а их насчитывается более полутысячи) проверили на безопасность, начиная от соблюдения всех противопожарных правил, заканчивая антитеррористической защищенностью. В настоящее время сформирован оперштаб, который будет отвечать за безопасность на старте нового учебного года.

- Перед 1 сентября полицейские с собаками еще раз обследуют все школы, они будут под охраной до конца линеек. Также запланировано выставление дополнительных постов в местах массового скопления детей и подростков: детском парке, городском и других, - рассказал Александр Жуков.

Кроме того, в первые две недели сентября усилятся и сотрудники ГИБДД: на перекрестках и у пешеходных переходах вблизи школ они будут нести дежурство до 15 числа.