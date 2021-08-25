Под Орлом 72-летний водитель внедорожника насмерть сбил пешехода

Женщина-пешеход погибла под колесами "Ниссана" Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области женщина погибла под колесами внедорожника. Пожилой водитель "Ниссана" не затормозил вовремя и протаранил пешехода.

ДТП с трагическим исходом случилось во вторник, 24 августа, на трассе "Калуга-Орел". Примерно в два часа дня 72-летний водитель ехал из Орла в направлении Болхова за рулем иномарки "Ниссан Кашкай". На 168 километре проезжую часть дороги решила перейти 57-летняя женщина. Машина не остановилась вовремя и снесла ее.

- В результате ДТП пешеход скончалась на месте аварии, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За вчерашний день полицейские зафиксировали на орловских дорогах 15 ДТП.