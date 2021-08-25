Орловская прокуратура выясняет причину массовой гибели рыбы в Кромах Фото: Архив "КП"

В Орловской области прокуратура подключилась к выяснению причин о массовой гибели рыбы в реке в поселке Кромы. В начале недели тревогу здесь забили местные жители, обнаружившие мертвую рыбу и в воде, и на берегу.

Теперь прокуратура ведет проверку. К выяснению обстоятельств происшествия привлекли профильных специалистов. Они уже взяли пробы почвы, воды и биологических ресурсов, чтобы установить размер ущерба окружающей среде.

- По всем фактам выявленных нарушений по итогам проверки будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования. Кроме того, проводится процессуальная проверка, в ходе которой действиям виновных лиц будет дана уголовно-правовая оценка, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.