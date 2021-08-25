В Орловской области экс-полицейского обвиняют в мошенничестве на 15 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Орловской области перед судом предстанет бывший полицейский. Его обвиняют в мошенничестве на 15 тысяч рублей. Преступление было выявлено сотрудников ОСБ регионального УМВД России в августе 2020 года.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что экс- оперативный дежурный ДЧ ОМВД России по Залегощенскому району пообещал местной жительницы помощь в успешной сдаче экзамена на водительские права категории «В». Содействие в этом процессе оценилось в 15 тысяч рублей. Однако какой-либо реальной возможности и полномочий повлиять на итоги экзамена у полицейского не было.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали «КП» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.