Под Ливнами тушили дом и спасали от огня летнюю кухню Фото: Архив "КП"

Во вторник, 24 августа, в селе Успенское Ливенского района произошел пожар в жилом доме. Огонь охватил кровлю постройки и угрожал стоящей рядом летней кухне.

ЧП произошло в районе половины четвертого часа дня. К моменту прибытия пожарных постройка уже горела открытым пламенем. Сотрудникам 7-й пожарно-спасательной части и 8-ой пожарной части Ливенского района удалось оперативно локализовать очаг возгорания и не допустить его распространение. В результате удалось отстоять от огня летнюю кухню.

- Кроме того, пожарными спасены внутренние помещения жилого дома. Пострадавших нет. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего орловские пожарные за минувшие дежурные сутки 16 раз выезжали на ликвидацию возгораний.