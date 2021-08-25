В Советском и Железнодорожном районах Орла вакцинация пройдет 25 августа

Мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Орле Фото: Архив "КП"

В Орле продолжают работать в ежедневном формате мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Они курсируют по районам города по заранее установленному графику. Сегодня, 25 августа, мобильные прививочные пункты будут работать в Советском и Железнодорожном районах.

Так, в Советском районе Орла прием будет вестись в здании МФЦ на улице Ленина,1. Здесь желающих привиться ждут с 9.00 до 15.00 часов.

В Железнодорожном районе мобильный ФАП уже по традиции разместится у ТЦ «Европа» на Московской, 67. Здесь медики будут работать с 12.00 до 19.00.

Перед вакцинацией медики проведут осмотр и консультацию. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

График работы мобильных пунктов вакцинации на эту неделю можно посмотреть здесь.