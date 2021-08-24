Орловцы стали реже жаловаться на работу банков

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Жители Орловской области стали реже жаловаться на работу банков. Подобных претензий в первом полугодии 2021-го поступило 461.

Такую информацию озвучили в региональном отделении Банка России. Жалоб в этом году стало меньше на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Практически не изменилось и количество жалоб на работу микрофинансовых организаций, недовольны орловцы ими оказались 58 раз. А вот страховщики, напротив, чаще стали докучать орловцев своей работой: число жалоб на страховые компании составило 115, что на 74% больше, чем в 2020 году.

- Увеличение количества обращений по вопросам страхования – общероссийская тенденция. Она объясняется тем, что в период локдауна в апреле—мае 2020 года заметно снизилось число страховых случаев, а также объемы продаж полисов ОСАГО, - пояснили "КП" в пресс-службе отделения Банка России в Орловской области.