В Орле полицейские помогли нескольким семьям собрать детей в школу. Фото: в пресс-служба УМВД России по Орловской области.

В Орле полицейские помогли нескольким семьям, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, собрать детей в школу. Сотрудники городского УМВД поддержали ребят и вручили им наборы канцтоваров и письменных принадлежностей.

В гости юным орловцам заглянули сотрудники отделения ПДН по Заводскому району, инспектор ПДН Линейного отдела МВД России на станции Орел и также волонтеры Центра поиска пропавших людей.

- Сотрудники городского УМВД присоединились к всероссийской акции МВД «Помоги пойти учиться». Главная цель мероприятий – поддержать детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Полицейские пожелали ребятам хороших отметок и новых достижений в учебе, а также напомнили о правилах безопасности в новом учебном году.