Трое орловцев пробегут марафон в 60 километров до Болхова

Орловцы пробегут благотворительный марафон в 60 километров до Болхова Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области пройдет благотворительный марафон на дистанцию в 60 километров. Таким образом твое товарищей - Александр Бурмистров, Антон Рудаков и Кирилл Ярошенко – решили привлечь внимание общественности к проблеме помощи больным детям.

Орловцы начнут свой забег в восемь часов утра 4 сентября с площади Ленина в Орле и планируют финишировать в два часа дня у Преображенского собора в Болхове. Они собрать не менее 100 тысяч рублей для фонда «Подари Жизнь», который помогает детям, нуждающемся в дорогостоящем лечении.

- Мы хотим, чтобы у детей, которым мы сможем помочь, была возможность мечтать, стремиться к чему-то, набираться опыта, без страха идти вперед, найти новых друзей, побывать в новых местах и городах, - цитирует пресс-служба администрации Орла Александра Бурмистрова.