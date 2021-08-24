Под Орлом девушка-сирота смогла добиться получения квартиры в Залегощи Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжают решать проблему с жильем для сирот. Однако во многих случаях она приводит к судебным разбирательствам. Один из последних случаев произошел в Залегощенском районе.

Здесь в положенный срок квартиру, положенную по закону, не получила девушка, оставшаяся без родителей. Ее мама умерла еще несколько лет назад, а отца она никогда не знала.

В 2016 году районная администрация поставила девушку на учет лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Однако по достижению 18 лет квартиру она так и не получила и обратилась в прокуратуру.

- Была проведена проверка, после которой прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на администрацию района обязанности предоставить сироте жилое помещение. Исковые требования удовлетворены судом, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Теперь девушка получила благоустроенную квартиру в Залегощи.