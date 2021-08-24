Фото: Наталья МЕРКУЛОВА (архив)

В Орловской области вырос уровень безработицы. Об этом сообщил Орелстат.

По данным органа статистики, такая динамика наблюдается впервые за несколько месяцев. В июле число безработных орловцев увеличилось на 2,3% или на 100 человек. Числилось безработными 3,7 тысячи человек при этом состояли на учете и получали пособие по безработице 2,6 тысячи человек.

Нашли работу за июль месяц 256 жителей региона, это меньше, чем за тот же период 2020 года. В целом же с прошлой осени и до нынешнего лета число безработных граждан в Орловской области сократилось с 13,6 тысяч человек до 3,6 тысяч.

Орелстат отмечает также, что на рынке труда на сегодняшний день вакансий больше, чем нуждающихся в трудоустройстве соискателей.