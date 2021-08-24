.

Юный спортсмен из Орла стал победителем первенства Европы по боксу. Платон Козлов завоевал первое место в континентальных соревнованиях, которые завершились 20 августа в Боснии и Герцеговине.

В первенстве Европы участие принимали девушки в 16 весовых категориях и юноши в 13 категориях. Боксер из Орла выступил в категории 13-14 лет, вес 52 килограмма. В решающем поединке орловец сразился с противником из Украины Вием Борщевским. Россиянин сумел одолеть соперника.

- Платон также является победителем первенства ЦФО и серебряным призером первенства России, - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.

Редакция "КП-Орел" поздравляет спортсмена с победой.