На дачах в Орле задержали с поличным 31-летнего воришку Фото: Архив "КП"

В Орле в одном из садоводческих товариществ оперативно задержали воришку-домушника. Мужчина попался в поле зрения 82-летнего дачника, который вовремя вызвал полицию.

Пенсионер увидел, как незнакомец ходит по его участку. А в момент, когда приехала в полицию тот уже успел разбить в дачном доме окно и выносил чужие вещи во двор. Отпираться уже не было смысла и 31-летний мужчина признался в содеянном.

- Возбуждено уголовное дело по статьям 30 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 158 (Кража) В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ведется предварительное расследование, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.