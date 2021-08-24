Коронавирус в Орловской области на 24 августа 2021: заболели 98, умерли трое

Коронавирус в Орловской области на 24 августа 2021 Фото: Архив "КП"

В Орловской области зафиксировали 98 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные на 24 августа 2021 опубликовал федеральный оперштаб.

За весь период пандемии в регионе заразились 42 558 человек, из них 39 593 смогли справиться с заболеванием и вернуться к доковидной жизни. Накануне из стационаров и амбулаторного лечения выписались 88 орловцев.

Однако продолжаются фиксироваться смертельные случаи среди заболевших коронавирусом. Заболевание унесло жизни еще трех человек. За весь период скончались уже 924 человека с диагностированной коронавирусной инфекцией.