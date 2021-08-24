На орловских дорогах в 24 районах нашли очаги карантинного сорняка Фото: Наталья Меркулова

В Орловской области зафиксировали многочисленные очаги произрастания на обочинах дорог карантинного сорняка – повилики полевой. Сорное растение обосновалась во всех 24 районах региона и обернулась штрафами для ГУП «Дорожная служба».

Дело в том, что именно «Дорожная служба» должна обслуживать районные дороги. Однако после рейда выяснилось, что мероприятий по борьбе с карантинным сорняком не было вообще или они оказались неэффективными.

- Видовая принадлежность карантинных сорняка подтверждена заключениями карантинной экспертизы Курско-Орловской фитосанитарной испытательной лаборатории «ЦНМВЛ». Невыполнение требований действующего законодательства Дорожной службой влечет за собой риск распространения карантинного объекта. – сообщили «КП» в пресс-службе Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В итоге на ГУП «Дорожной службы» возбудили 24 дела об административном правонарушении и оштрафовали.

Как поясняют специалисты, повилика опасна тем, что в своих побегах содержит ядовитые вещества, опасные для растительноядных животных. Кроме того, она питается веществами растений, к которым присасывается, и те погибают.